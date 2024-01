Diante dessa informação, o presidente da Câmara fez chegar ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal que Ramagem não contará com a proteção da Câsa contra as investigações da Polícia Federal.

"Não haverá espírito de corpo nesse caso", disse Lira a um dos interlocutores.

Sua irritação se estende ao núcleo bolsonarista do PL, que é contrário a investigações sobre parlamentares que tenham incentivado a invasão do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro do ano passado.

Para Lira e o comando do centrão, esses parlamentares, na verdade, atuaram contra os colegas. Não deverão, portanto, ser protegidos pelo espírito de corpo que reina na Casa.

No entanto, não interessa ao centrão criar arestas com o PL por causa desse grupo mais radical do partido. Daí porque Arthur Lira tem evitado falar publicamente sobre o assunto.

O PL é o maior partido da Câmara, com 95 deputados. Em reação à operação de busca e apreensão contra outro deputado do partido, o também bolsnarista Carlos Jordy (RJ), ocorrida na semana passada, o PL anunciou que vai reconduzi-lo ao cargo de líder da oposição.