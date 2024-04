Governo some, e bolsonaristas incitam comandantes a descumprir Justiça

"Toda vez que tive dúvida sobre cumprimento de alguma decisão judicial, eu perguntei. É absolutamente falso que eu consultei o ministro Alexandre de Moraes para nomear oficial do Exercito para qualquer posto. O oficial estava nomeado no dia 28 de fevereiro de 2024, faltava a chancela do presidente. Quando apareceu o nome dele na investigação, eu consultei para saber se tinha alguma coisa contra ele, porque eu ia assinar um documento para o presidente da República. O presidente da República muito em consideração às Forças resolveu manter a indicação do general Richard.

Consultei o ministro para saber qual era o andamento do processo", afirmou Tomás Paiva.

Ao assumir o microfone, Múcio fez a comissão, inclusive Tomás Paiva, gargalhar. "Van Hattem, vou sair daqui com mais medo de você do que do Alexandre de Moraes", disse o ministro da Defesa.

Múcio foi aplaudido pelo menos duas vezes ao longo da sessão, que durou cerca de cinco horas. Ao final, o deputado Filipe Barros (PL-PR) foi cumprimentá-lo.

"Amigo, obrigado", disse Múcio