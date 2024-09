Cadeirada em Marçal dá maior visibilidade a Datena no Google em cinco anos

A de Marçal também.

O ex-coach passou a noite no hospital e cancelou a agenda desta segunda-feira (16).

Segundo sua equipe, sofreu fratura em uma costela e passa por exames.

Marçal postou fotos do hospital e comparou o episódio à facada de Bolsonaro e o atentado a tiros a Trump.

Wilson Pedroso, da coordenação da campanha, diz que "Pablo foi agredido, ele não cometeu crime nenhum. Quem agrediu que comentou crime".

Datena soltou uma nota dizendo que faria de novo. "Errei, mas de forma alguma me arrependo. Preferia, sinceramente, que o episódio não tivesse ocorrido. Mas, fossem as mesmas as circunstâncias, não deixaria de repetir o gesto, resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário", afirmou.