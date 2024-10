Tarcísio preparou Nunes para debate e sugeriu evitar provocação de Marçal

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) esteve com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na véspera do debate do UOL e Folha nesta segunda-feira (30) para ajudá-lo a se preparar para o embate. Os dois almoçaram juntos e alinharam estratégias para o confronto.

Segundo apurou a coluna na campanha, Tarcísio disse no domingo (29) para Nunes manter a serenidade e não cair nas provocações de Pablo Marçal (PRTB).

O prefeito, no entanto, demonstrou irritação ao longo de todo o debate, especialmente com as interações com o candidato do PRTB. Reclamava no microfone e mesmo a linguagem corporal sugeria indignação. No intervalo os dois quase bateram boca.