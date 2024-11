Fim da escala 6x1 une esquerda e direita, diz senador Cleitinho

Ele disse que é sensibilizado pela causa porque seu pai trabalhava todos os dias e não tinha tempo para a família. "Muitas viagens era só com minha mãe, meu pai não ia. A pousada do Rio Quente em Caldas Novas, Goiás, é bem familiar, vai avô, vai pai, vai tio. Meu pai nunca foi", lamentou.

Seu pai era verdureiro, vendia verduras no comércio e trabalhava todos os dias da semana para sustentar a casa.

"O que mais me deixa revoltado na vida é que hoje tenho estrutura melhor, queria muito poder ajudar meu pai, quando falei com meus irmãos pra aposentar meu pai ele pegou câncer no ano passado e morreu", contou o senador.