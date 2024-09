Homem que atropelou adolescentes em SP é indiciado por homicídio

Na audiência de custódia, o advogado do condutor, Jadir Brandão, afirmou que o cliente tem problemas de pressão e que tinha apenas um "baixo nível de álcool no sangue", sem apresentar sinais de embriaguez. O relatório policial afirma que o teor de álcool no sangue de Sergio era de 0,36 mg/l, muito acima do limite legal, de até 0,04 mg/l.



O defensor afirmou ainda que o cliente foi até a casa dele pegar o uniforme para ir ao trabalho. No caminho, segundo o advogado, Sergio teve um apagão, quando ocorreu o "acidente".



Porém, segundo a investigação, a Prefeitura de São Paulo informou que ele não estava escalado para trabalhar no fim de semana. Ou seja, não trabalharia no domingo, ao contrário da versão dada pelo advogado do Sergio. Agora, o Ministério Público vai analisar o caso e pode pedir a prisão preventiva do motorista.

O UOL procurou a defesa de Sergio Roberto de Paula por um posicionamento sobre a mudança da tipificação e aguarda retorno. Antes, o advogado Jadir Brandão reforçou que Sergio não fugiu e prestou socorro às vítimas. "Se ele tivesse alguma intenção de má-fé em relação aos fatos, não ficaria no local aguardando a chegada da viatura. A dor dos pais é imensurável. Porém, Sergio também está desolado", declarou o defensor.

Uso de álcool e 'apagão'

Em depoimento à polícia, Sergio Roberto de Paula admitiu que ingeriu bebida alcoólica na noite anterior e disse que sofreu um "apagão".

Ele afirmou que teria consumido bebida alcoólica até por volta de 1h da manhã. Ele disse ter participado de uma festa na escola de samba Rosas de Ouro com a namorada na noite de sexta (30). Segundo o depoimento reproduzido pela polícia, ele se sentiu mal na manhã seguinte e, apesar disso, dirigiu para o trabalho.

Sergio disse que sofreu um "apagão" enquanto dirigia. Ele só teria recuperado a consciência após atropelar os dois adolescentes, quando ligou para a Polícia Militar.