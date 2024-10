Vídeo mostra ação de PM de folga em assalto que terminou com mulher morta

O ladrão sobe na motocicleta do casal, quando aparece um comparsa em outra moto. Eles parecem conversar brevemente e depois deixam o local. O criminoso que roubou a moto das vítimas sai do posto pelo lado esquerdo enquanto os outros dois motociclistas vão para o lado direito.

Na sequência, a câmera registra o ladrão da moto correndo. O policial militar, de blusa branca, surge com a arma em punho e aponta para a direção onde Marcela e Wilker estavam. Depois que teria atingido a mulher, o agente voltar a correr mais um pouco na direção do criminoso que fugiu a pé. Marcela cai no chão, e o companheiro aparece tentando socorrê-la.

Uma segunda câmera de segurança, apontada para o lado esquerdo do posto, mostra o policial perto da bomba de combustíveis, com a arma em punho. Quando o ladrão que roubou a moto das vítimas sai do local, ele dá de cara com o policial armado. O criminoso derruba a moto no chão e sai correndo.

Em determinado momento, apenas Wilker fica ao lado da companheira. Alguns instantes depois, o agente retorna ao posto falando ao telefone, com a arma na mão, e se aproxima da vítima e do noivo dela. Ele sai rapidamente. Ainda no telefone, o agente voltou a se aproximar do casal ao menos outras duas vezes, conforme o registro das câmeras.

Dois suspeitos baleados foram hospitalizados sob escolta policial, mas um deles já foi liberado da unidade hospitalar e foi preso em flagrante. O outro segue internado — o estado de saúde dele não foi divulgado. Os investigadores apontam que outras quatro pessoas, ainda não identificadas, teriam envolvimento no crime.

Relatório diz que policial agiu em legítima defesa

A informação consta no relatório final da Polícia Civil, obtido pela coluna, assinado pelo delegado Schayan da Vitoria Vago na terça-feira (8).