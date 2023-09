Claro está que havia um plano preparado e financiado. A incluir os acampados nas portas de quarteis do Exército e os que chegaram em caravanas a Brasília. E os detidos nos locais estavam todos inconformados com a vitória de Lula (PT) e desejosos de promover a volta de Jair Bolsonaro (PL) à força, No fundo, serviram como massa de manobra do beneficiário e dos engenheiros do tentado golpe.

Como antecedente aos ataques de 8 de janeiro, temos as inúmeras ações golpistas de Bolsonaro no curso do seu mandato presidencial. Os dois discursos de 7 de setembro, a reunião com embaixadores, o gabinete do ódio, são apenas alguns indicativos consistentes sobre a autoria intelectual e a recair no ex-presidente, o principal beneficiado do plano frustrado. A sua reprovação primeira, ficou limitada ao quebra-quebra.

O ex-presidente americano Donald Trump sempre inspirou Bolsonaro, numa relação que a medicina legal, pela psiquiatria forense, denomina de vínculo entre o íncubo (o líder criminoso) e incubo ( o imitador delinquente).

Trump, conforme processo criminal decorrente do assalto ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, já é réu. O júri popular acolheu as acusações contra ele por crimes de incitamento, insurreição, conspiração contra os Estados Unidos e obstrução do Congresso.

O 8 de Janeiro brasileiro teve matriz trumpista. Uma imitação bolsonarista do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, composto pelas sedes do Senado, Câmara e Suprema Corte.