Um saudoso ministro do STF, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Moacyr Amaral Santos, preparou uma coleção aos iniciantes do estudo do direito processual. Aos três volumes, Amaral Santos escolheu um título a dar a exata dimensão da sua obra: Primeiras Linhas.

Como primeiras linhas para se entender o processo, Amaral Santos, que usava elegantes gravatas borboletas, ensinava ser nula a decisão judicial dada fora do pedido formulado. Nessa hipótese, seria uma decisão judicial "extra petita" (fora do pedido apresentado), ressaltava o mestre das Arcadas do paulistano Largo de São Francisco. Toffoli decidiu "extra petita", completamente fora do pedido reclamado por Lula, pelos seus advogados, à época, Cristiano Zanin e a esposa.

A decisão de Toffoli beneficia 'usque ad sidera et usque ad inferos' (até o céu do universo e até as profundezas da terra) e será usada fora do Brasil — na África e América Latina. São políticos processados e investigados entre os beneficiados.

Atenção para a extensão da decisão anulatória de Toffoli: "Provas e demais dados obtidos a partir do acordo de leniência da empreiteira são imprestáveis".

A Folha de S.Paulo, na edição desta segunda (18), aponta, com fotografias e resumos, alguns dos beneficiados da canhestra decisão do ministro: Ciro Nogueira, Eduardo Cunha, Waldemar Costa Neto, Renan Calheiros, Marcos Pereira, João Vaccari Neto.

À luz do direito, a decisão de Toffoli, é uma passada de pano geral. Até os definitivamente condenados, caso de Eduardo Cunha, por exemplo, poderão ingressar com ação de Revisão Criminal para rescindir as condenações definitivas, já transitadas em julgado.