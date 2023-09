Duas outras sub-reclamações, por descumprimento das deliberações da 43.007, foram apresentadas pelo juiz Appio e pelo réu Raul Schimidt.

O réu Raul Schimidt entrou com sub-reclamação baseada na decisão de Toffoli. Frise-se: reclamação 43.007, apresentada pelos advogados de Lula.

Pela decisão da terça feira 19, do ministro Toffoli, o réu Raul obteve a anulação da decisão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal (4ª Região).

Nas mesmas águas, também apresentando sub-reclamação com fundamento no caso Lula, o juiz Appio, cujo pai ficou suspeito por integrar com o apelido de Abelha as duas bases de dados do propinoduto da Odebrecht, teve o processo disciplinar, em face de irrogada ameaça telefônica, suspenso.

Toffoli não é santo da devoção deste articulista do UOL, para usar uma expressão popular. Mas dessa vez acertou em cheio e a podridão foi sentida.

Pano rápido. Falta a Toffoli, ainda como se diz no popular, tomar uma dose de "simancol" e reconhecer a própria suspeição, pelas notórias amizades com Lula, José Dirceu e dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Também com relação ao ex-presidente Bolsonaro e família, pois Toffoli já foi filobolsonarista.