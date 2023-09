Na reunião com os comandantes militares e na minuta de golpe apreendida na casa de Torres, a meta era intervir no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Isto para anular as eleições presidenciais e realizar outra.

E algo mais: como sempre quis o ex-presidente, outra eleição somente com as urnas novas, e estas estavam em zonas eleitorais onde Bolsonaro ganhou. Para as demais, o viciado e fraudável sistema de voto impresso.

Quanto a isso, a Constituição prevê a intervenção. Bolsonaro leu. Só que não compreendeu o sistema constitucional de não ser legítimo um Poder de Estado, no caso o Executivo, intervir no outro, na hipótese o Judiciário. Os Poderes são independentes, escreveu Montesquieu, ao desenvolver a teoria da tripartição fundamental, a partir da obra de John Lock.

Por se tratar de Bolsonaro, a nota emitida, a reforçar que ele "jogou dentro das quatro linhas da Constituição", está em conformidade absoluta com o seu pensamento. Só que não é legítima à luz da Constituição. Ele leu, pescou institutos, mas não entendeu coisa alguma.

No que toca a processar criminalmente por calúnia (crime contra a honra) é outra atrapalhada de Bolsonaro. Não está dito o nome Mauro Cid, mas é ele o avisado.

O ex-ajudante de ordem é um colaborador de Justiça. Seus relatos são checados e a mentira leva à rescisão do contrato celebrado. O vazamento de deleção prestada quando Mauro Cid estava preso cautelarmente não pode ser colocado na sua conta criminal.