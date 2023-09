Messina Denaro, no entanto, não conseguiu unir as chamadas "famiglie" (famílias) mafiosas. Os chefes das famílias perceberam que, sem a "Comissione", ficavam com plena liberdade e faturavam mais — não precisavam de autorização do órgão de governo para aumentar territórios, matar desafetos e nem dividir lucros.

Com efeito, a Cosa Nostra não morreu. Mudou o formato e continua a estar, feito o comparativo com empresas legais, entre as dez mais lucrativas da Itália. Lógico, é uma organização criminosa que não paga tributos e nem observa a legislação trabalhista. A Cosa Nostra só arrecada.

"Não falarei nunca"

Como ressaltado hoje pelo prestigioso informativo Huffpost, edição em língua italiana, Messina Denaro avisou aos magistrados do Ministério Público que correram ao seu leito de morte em busca de confissões: "Non parlerò mai" (não falarei nunca).

Messina Denaro chegou a reunir a Comissione, mas dela não saiu capo dei capi (chefe dos chefes). A "Comissione" é um colegiado delinquencial composto por chefes das famiglie mafiose mais potentes, só que a palavra final compete ao capo dei capi.

O falecido Denaro repetiu o comportamento de todos os capi (chefões), ou seja, manteve a omertà (a lei do silêncio). Ele entra para a história mafiosa como "stragista" (linha militarizada e belicosa), e não como colaborador com a Justiça.