Daniel Alves usou do vale tudo em nome da ampla defesa, mas se deu mal

A pena pecuniária, no entanto, ficou muito barata: 150 mil euros (cerca de R$ 805 mil). Como regra, ela leva em conta a situação econômica do réu-agressor. No caso, Daniel Alves conta com condição financeira privilegiada. O fato de atrasar pagamento alimentar à esposa não serve de prova da sua má condição pecuniária.

Outras sanções foram impostas a Daniel Alves. Após cumprir a pena principal, o jogador ficará por cinco anos em liberdade vigiada. E deverá, por nove anos, ficar distanciado da vítima: mínimo de 1 km de distância.

Pano rápido

As condenações por crimes sexuais contra mulheres impostas a Daniel Alves, ao foragido da justiça italiana Robinho (deverá cumprir pena imposta pela Itália em cárcere brasileiro) e a Cuca (treinador), têm um forte componente de servir como exemplo e, também, do vigor do princípio republicano de que todos são iguais perante a lei.

As condenações de Daniel Alves são uma vitória de todas as mulheres do planeta. Lógico, venceu a Justiça que tem o monopólio do direito de punir. Mas as mulheres solidificam, a cada dia, a igualdade de tratamento perante a lei. O tempo de mulher-objeto faz parte, felizmente, de um triste passado da história da humanidade.

Portanto, a vitória não se resumiu apenas à jovem vítima de 23 anos, agredida física e moralmente por Daniel Alves. Essa jovem, desde o momento que foi à polícia, estava emocionalmente destruída, só pediu por justiça. Nunca quis dinheiro, ou melhor, contentar-se com indenização financeira para esquecer o crime e premiar a canalhice, o machismo, a plutocracia, ou seja, o poder do dinheiro e do prestígio.