Bolsonaro e os seus generais na avenida Paulista: o silêncio dos inocentes?

Só com o indiciamento, no caso, aparece a legitimação para a impetração de habeas corpus, remédio constitucional reparador de abusos e ilegalidades por ausência de justa causa. A respeito disso, os advogados de Bolsonaro já informaram ao Supremo Tribunal Federal a renúncia, como paciente, de impetrações de ordens de habeas corpus, por terceiras pessoas não autorizadas. Nem habeas corpus preventivo com pedido de salvo conduto.

Com efeito, Bolsonaro não estará na avenida com um salvo-conduto no bolso, para evitar prisão.

O referido inquérito policial, ressalta-se, apura plano criminoso, por uma associação delinquencial permanente, de "virada de mesa eleitoral". Uma "virada de mesa" voltada à manutenção de Bolsonaro no poder, caso Lula saísse vencedor da eleição presidencial.

Em outras palavras, os indiciamentos viriam imediatamente após os depoimentos de Bolsonaro, Braga Netto, Heleno e Nogueira. Isso em face de provas diversas e de vídeo de reunião ministerial apreendido em posse do militar Mauro Cid, ajudante de ordens do então presidente Bolsonaro e agora colaborador da Justiça.

Para os indiciamentos, a polícia judiciária federal precisava apenas ouvir os suspeitos. No inquérito, aliás, já existem indícios fortes, conectados e harmônicos. E até comprovação de um "plano B" de golpe contra o Estado nacional e em ofensa à nossa Constituição democrática e republicana.

Quem cala consente, e o nemo tenetur

Um jurista, com apoio em velha máxima romana de ninguém estar obrigado a se auto acusar ("nemo tenetur se detegere") e na Constituição de 88, sustentaria a legitimidade do silêncio do capitão e os seus três generais subservientes.