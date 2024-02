Mendonça despreza decisão de Toffoli e erário corre risco de prejuízo

Toffoli consagrou a torpeza

Ambas decisões toffolianas fulminam acordos válidos de leniência. As liminares suspenderam pagamentos de débitos bilionários pelos grupos empresariais Odebrecht (Novonor) e J&F.



Como se sabe, Toffoli, sem a atenção devida e sob suspeitas de suspeição e impedimento, suspendeu contratos de leniência celebrados por iniciativa dos dois grupos empresariais, assistidos pelos melhores advogados do país.



As iniciativas dos acordos partiram da J&F e da Odebrecht (Novonor). Pela leniência, as empresas confessam a responsabilidade e, em troca, continuam a funcionar e a participar de concorrências públicas.



Toffoli deixou para lá as confissões de corrupção e apontou para reconhecido vício a envolver - em processo com outras e diversas partes - a falta de imparcialidade do juiz Moro.



Num resumo: as empresas invocaram a própria torpeza para, em caso de outros, tirar vantagens da corrupção confessada. Toffoli chancelou, monocraticamente, a torpeza.



É um caso de liminar na qual não havia base no bom direito, mas na torpeza.



Numa imagem muita usada pelo ministro Gilmar Mendes, foram duas liminares toffolianas a deixar avermelhadas, ruborizadas pela vergonha, até as faces de frades esculpidos em pedra.



No seu revisionismo lavajatista, tudo é nulo para Toffoli, mesmo que admitidas confissões em situações desconexas com a causa de anulação.



Não passou pela cabeça do ministro Toffoli o universal princípio do "pacta sunt servanda", pelo qual os contratos, com partes legítimas, agentes capazes e objetos lícitos, precisam ser cumpridos.

Mendonça em cena

Mendonça, ao contrário de Toffoli, não reconheceu nulidade, aliás inexistentes. Ele fez valer o referido "pacta sunt servanda".



O ministro Mendonça, no entanto, abriu caminho conciliatório, com suporte no direito positivo e até inspirado em cláusula chamada "rebus sic stantibus", a imprevisão.



Essa cláusula implica na possibilidade, em tese, de modificação de cláusulas de contratos válidos (no caso onze contratos de leniência), por ocorrência de fato posterior e que poderia ser influente na celebração.



O fato novo e posterior consistiu, pelo que se extrai da decisão, numa regulamentação dos acordos de leniência, por meio da regra de observância obrigatória e geral chamada ATC (Acordo de Cooperação Técnica). Uma disciplina regulamentar e a envolver não só o Ministério Público, mas outros órgãos, estes do Executivo.



Atenção. Essa regulamentação conhecida por ATC poderá ou não reduzir valores de multas.



Por isso, o ministro Mendonça deu prazo para as partes, em 60 dias e se quiserem, revisem os valores dos onze contratos, com foco na ATC.



A decisão de Mendonça dá um banho de Direito naquelas tortas e suspeitas decisões lançadas por Tófolli.



Mendonça proferiu decisão embasada, mas que não foi a melhor.



Admitiu mexida em contratos celebrados em conformidade com as regras válidas da época. Portanto, não modificáveis por ação de descumprimento de princípio constitucional (ADPF).

Vergonha patente

A decisão de Mendonça deve ter aumentado a vergonha de Toffoli, que, depois da indignação geral, reduziu o alcance das liminares. Ressalte-se: tudo depois de imperdoável descuido bilionário contra o Tesouro nacional. E o parcial voltar atrás de Toffoli poderá ter reflexo na verba advocacia a contemplar o escritório da sua associada esposa.