Netanyahu e Zelensky lembram Vidas Paralelas: judeus totalmente diferentes

Não dá mais para sustentar Netanyahu, até porque existem, com apoio de países árabes, maneiras de se neutralizar o Hamas, que vive de apoio financeiro do Catar e logístico do Irã.

Os EUA, Egito, Jordânia, Catar e Liga Árabe, prepararam um plano com 5 pontos fundamentais para o cessar-fogo e a liberação de reféns. O plano deveria ser executado no início do Ramadã, mas Netanyahu resiste.

DIREITO INTERNACIONAL

Netanyahu viola o direito internacional, também chamado de direito das gentes. Comete crimes de guerra, contra direitos humanos. E afronta o direito internacional que proíbe, num conflito, a colocação em risco da população civil.

Em Israel, Netanyahu é impopular e, finda a guerra, será investigada a sua responsabilidade por ter optado por uma política de segurança de absoluto descuido com a fronteira na faixa geográfica de Gaza. Também de haver alterado as tarefas dos dois serviços de inteligência, informação e espionagem, internos e externos.

Como isso, Israel viveu e sentiu o horror do terrorismo do Hamas. Os seus dois serviços de inteligência, um deles considerado até então o mais eficiente do planeta (Mossad), não notaram nem a construção de uma rede de túneis.