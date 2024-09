Líbano é a nova Gaza, e Netanyahu aposta suas fichas em Trump

A verdade é que a guerra regional mais larga, com o Hezbollah libanês acreditando na ajuda do Irã, não pode ser descartada.

Líder do Hezbollah errou

Outro sem saber como se mover, fora do campo do discurso da represália, é o líder máximo no Hezbollah, Hassan Nasrallah. Sua estratégia foi equivocada.

No dia seguinte ao ataque terrorista do Hamas a Israel, com 1.200 mortes e 250 reféns, Nasrallah começou a bombardear a Galileia, no norte de Israel, jogando de mão dada com os estrategistas do Irã.

Como decorrência dos reiterados ataques, 80 mil israelenses foram obrigados a deixar suas casas, pelo risco de morte. Um êxodo de famílias de tirar o sono de Netanyahu.

Os radicais apoiadores do premiê Bibi Netanyahu aproveitaram para pressionar pela guerra com o Hezbollah. De quebra, os religiosos que não trabalham, ganham do Estado para estudar a religião judaica e estão dispensados de servir no Exército, desejam a ocupação e anexação da Cisjordânia por considerá-la, pelas leis sagradas, terra dos antigos reis de Israel.