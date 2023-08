Post usa matéria antiga para enganar sobre preço da gasolina em 2023

O que diz o post

O vídeo compartilha uma matéria do Jornal da Record em que a apresentadora diz: "A gasolina sobe pela quarta semana seguida e já tem posto cobrando quase R$ 9. Já tem gente pagando quase R$ 9 no litro da gasolina. O Pedro Paulo Filho conversa agora com a gente. Pedro, fala pra gente onde isso acontece já. Uma boa noite pra você e a todos. Olha, tá acontecendo em Tubarão, Santa Catarina. Lá o litro da gasolina comum é vendido a R$ 8,99. Na sequência aparecem os paulistas que chegam a R$ 8,59 o litro na capital. E, na sequência, são os moradores aqui do Rio, que chegam a pagar R$ 8,51 pelo litro, moradores de Valença, no sul do estado".

A cena é cortada bruscamente para mostrar Jair Bolsonaro rindo e dizendo "um forte abraço".

Acima do vídeo é colocada a mensagem: "Gasolina R$ 9,00". E abaixo é escrito ainda "24-08-2023" e "Gasolina cara economia parada" - ao lado das frases foram colocadas sirenes, para expressar alerta ou informação urgente. Também foram colocadas duas figurinhas: uma com o escrito "Faz o L" e outra de Lula em um corpo laranja.

Por que é distorcido?

Post usa matéria da Record de maio de 2022. Ao procurar por "Record", "gasolina nove reais" e "Tubarão" no Google, é fácil encontrar a matéria original usada pela peça desinformativa na íntegra (aqui). Ela foi publicada em 7 de maio de 2022 com autoria do Boletim JR 24h e atualizada pela última vez em 21 de maio de 2022.