Posts distorcem vídeo de 2021 para relacioná-lo com cortes no Bolsa Família

"BOLSA FAMÍLIA. FAMÍLIAS PASSAM DIFICULDADES APÓS PERDER BENEFÍCIO. 06/SETEMBRO", diz um texto inserido no vídeo. "FAZ O L [referência ao presidente Lula", diz outro texto, acompanhado de um desenho do petista.

Por que é distorcido

O vídeo foi originalmente publicado em 2021 nos canais da ONG Amigos do Bem, que atua no sertão de Alagoas, de Pernambuco e do Ceará (aqui). Ao fazer uma busca reversa de imagem por um trecho da gravação, aparece como um dos resultados justamente o vídeo publicado pela entidade em 9 de abril daquele ano (aqui).

Na época, a ONG organizava uma campanha para intensificar a ajuda a famílias nordestinas em meio ao agravamento da vulnerabilidade social, provocado pela pandemia da covid-19.

O conteúdo distorcido é compartilhado em meio à atuação do governo federal contra cadastros do Bolsa Família que desrespeitam alguma regra ou procedimento necessário para manter o benefício. No mês passado, foi cancelado o cadastro de quase 99,7 mil famílias que recebiam o auxílio. Esses cortes têm como origem a falta de atualização cadastral ou o não cumprimento das regras de condicionalidade do programa.

Porém, é possível recuperar o benefício. O UOL listou as orientações necessárias para retomar o direito aos pagamentos do Bolsa Família (aqui).