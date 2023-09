Foto não mostra senadora Eliziane Gama 'disfarçada' nos atos golpistas

O registro de passagens aéreas disponíveis no site do Senado reforça a afirmação da assessoria de imprensa da senadora (aqui). No dia dos atos golpistas, a parlamentar comprou um bilhete de um voo com origem em São Luiz (MA) e destino em Brasília, a ser realizado no dia 9 de janeiro.

A foto original aparece em uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo, publicada justamente no dia 9 de dezembro de 2022 (aqui). Ela aparece próxima ao delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, que naquele dia foi anunciado como novo diretor-geral da PF.

Viralização. Uma publicação com a mentira, compartilhada no "X" - antigo Twitter - no último dia 4, registra 38,3 mil visualizações, 671 curtidas e 449 compartilhamentos.

Este conteúdo também foi checado por Reuters Fact Check.

