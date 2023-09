Post distorce vídeo para sugerir que Biden ignorou Lula em encontro nos EUA

O que diz o post?

As publicações checadas compartilham um vídeo do evento de lançamento da "Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras" acompanhado das seguintes declarações: "Lula, após defender Cuba, Venezuela, Rússia e o Foro de São Paulo, é ignorado por Biden na ONU. Isso tem gerado indignação mundial, embora tenha sido aplaudido por comunistas e ditadores!" e "Humilhação: Lula é ignorado por Biden após seu pronunciamento. Deixe sua opinião!" Além disso, outra postagem afirma: "Biden ignora Lula e se retira sem cumprimentá-lo, causando constrangimento internacional."

No vídeo compartilhado, é possível ver o momento em que o Presidente Biden cumprimenta Gilbert F. Houngbo, Diretor-Geral da OIT, seguido por Lula, que também cumprimenta Houngbo e, em seguida, dá um passo em direção a Biden, que já está se afastando do palco.

Por que é distorcido?

Na transmissão integral do evento é possível ver que os dois chefes do Executivo saem do palco na mesma hora, diferentemente do que sugerem as gravações compartilhadas, que editam o vídeo para parecer que quando Lula dá um passo em direção a Biden para cumprimentá-lo ele já está de costas. Veja a cena não alterada abaixo.

Assessoria de Lula desmente a alegação. Segundo a Ascom do presidente brasileiro "era o previsto pelo cerimonial cada um sair por um lado. O presidente Biden ontem lançou uma iniciativa conjunta com Lula e se pronunciou publicamente orgulhoso de fazê-lo junto com Lula. Lamentamos o uso de cortes de vídeo sem contexto para desinformação".