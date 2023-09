Post usa reportagem antiga sobre ação contra Moraes e omite arquivamento

Uma publicação no Facebook usa o trecho de uma reportagem da TV Record de 2016 sobre uma investigação contra o então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para afirmar que "Xandão é bandido véio de carreira".

A mesma reportagem, no entanto, afirma que a investigação foi arquivada pelo ministro do STF Luiz Fux. Essa informação é suprimida no post.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.