É falso que 25 crianças estavam sendo traficadas de carro no Uzbequistão

"Tr@fico de Cri@nç@$ (sic)?? Os filhos de Deus não estão a v3nd@ (sic) !!!", diz um texto inserido no vídeo, compartilhado no Instagram. A descrição que acompanha a imagem afirma que o motorista do carro foi preso.

"Um acontecimento alarmante ocorreu no Uzbequistão, onde um motorista foi preso por transportar 25 crianças num único veículo. Este incidente levantou preocupações sobre o tráfico de crianças na região".

Outra publicação no "X" - antigo Twitter - com o vídeo diz que o motorista foi preso pelos policiais após ser "caçado". "CRIANÇAS FORAM SALVAS. Motorista preso no Uzbequistão depois de ser 'caçado' transportando 25 crianças. Depois de ser preso pela polícia, ele está sendo investigado por um possível crime por tráfico ilegal de crianças. Você apoia a pena de morte contra traficantes de crianças?".

Por que é falso

Ao contrário do que sugerem os posts, quem dirigia o carro era uma mulher, professora de ensino primário em Bukhara, no Uzbequistão. Ela foi presa após ser flagrada transportando 25 crianças em seu veículo particular (aqui). A informação verdadeira foi localizada pelo UOL Confere após uma busca nas redes sociais por "Uzbequistão" e "crianças".

A educadora admitiu aos agentes que transportava as crianças com frequência até as suas casas, pois a maioria dos pais tinha dificuldade em buscar os filhos na escola, segundo apurou o jornal Gazeta do Uzbequistão.