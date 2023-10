Lula não cortou salário de professores em Guaratinga (BA)

A prefeita de Guaratinga é Marlene Dantas, filiada ao União Brasil (antigo DEM). Nas eleições de 2022, ela seguiu a linha do partido na Bahia e não declarou apoio a algum candidato na disputa presidencial. Porém, no pleito estadual, a prefeita apoiou seu correligionário ACM Neto, contra o petista Jerônimo Rodrigues (aqui).

É verdade que Lula obteve quase 70% dos votos em Guaratinga. O petista recebeu 68,13% no segundo turno da disputa (aqui).

O UOL Confere entrou em contato com o sindicato dos professores em Guaratinga e com a prefeitura sobre a situação atual das reivindicações, mas não obteve resposta até a publicação desta checagem.

Viralização. A publicação no Facebook, feita no dia 27 de setembro, registra 56 mil visualizações, 2 mil compartilhamentos, 3 mil reações e 1 mil comentários. Já o post no Instagram, compartilhado no dia 25 de setembro, tem 1,1 milhão de visualizações, 59,9 mil curtidas e 6.755 mil comentários.

