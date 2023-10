Imagens do 8 de janeiro foram divulgadas pelo GSI, não vazadas na internet

O que diz o post

O vídeo recorta o trecho em que o general Gonçalves Dias aparece dentro do Palácio do Planalto durante o 8 de janeiro e acrescenta: "Vídeo que Dino disse que tinha apagado vaza na internet".

Por que é distorcido

O vídeo é verdadeiro, mas não foi apagado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nem vazado na internet. As imagens foram disponibilizadas à imprensa no dia 22 de abril pelo Gabinete de Segurança Institucional, como divulgado no site oficial do órgão (confira aqui).

No trecho exibido na publicação desinformativa é possível ver a marca d'água do site Poder 360. O vídeo em questão foi publicado no canal do Youtube do site no dia 1 de setembro de 2023 (veja aqui a partir de 54min15seg).

Mas as imagens que mostram o general Gonçalves Dias dentro do Palácio já tinham sido divulgadas pela CNN Brasil no dia 19 de abril (veja aqui e aqui). O ministro pediu demissão no mesmo dia (aqui), e três dias depois o GSI tornou pública as imagens das câmeras de segurança (leia aqui e aqui).