Homem que aparece defendendo em '1000%' o Hamas não é ministro de Lula

Ele também critica o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk. "Um palhaço que deixa as pessoas serem mortas em todo lugar, mas quando os palestinos, quando os escravos se levantam contra os escravagistas, ele vai lá falar que tomar refém é crime de guerra. O único problema aqui é que não há uma guerra, o que há aqui é um genocídio permanente".

"Rui costa, ministro de Lula", diz um texto inserido no vídeo.

Por que é falso

O homem que aparece no vídeo é Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Apesar do mesmo nome do ministro da Casa Civil do presidente Lula, são pessoas diferentes (aqui e aqui). Além disso, o sobrenome do petista é "dos Santos".

17.out.2023 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta (à esq.), e o ministro da Casa Civil, Rui Costa dos Santos (à dir.) Imagem: Divulgação e Valter Campanato/Agência Brasil

O vídeo original foi publicado em um perfil do TikTok, chamado de "cortesdopimenta1", dedicado ao presidente do PCO em que são compartilhados "cortes" de programas maiores (aqui).