Fotógrafo da Reuters não disse em depoimento que foi contratado por Alckmin

Um vídeo que reproduz o depoimento do fotógrafo da Agência Reuters, em agosto, foi transmitido em live nesta terça-feira (24) com a seguinte legenda: "Gravíssimo! Fotografo do LULA que foi Flagrado tirando fotos no meio do Povo no dia 8 era contratado pelo vice presidente "Alckmin" e Gl@bo! FOI TUDO DESCOBERTO! Após ser pressionando, fotografo deu suas explicação de quem o contratou para ele fazer todo o teatro do dia que foi visto no dia 8 de janeiro... A casa caiu!"

No Facebook, a publicação tinha mais de 280 mil visualizações em 24h. O post saiu do ar logo em seguida, na tarde desta terça-feira (24).

Por que é falso

Em seu depoimento à CPMI do 8 de janeiro, que aconteceu no dia 15 de agosto, o fotógrafo reiterou que estava fazendo seu trabalho de cobrir os fatos como fotojornalista (leia aqui).

Em nenhum momento, ele faz qualquer afirmação semelhante ao que é alegado na legenda falsa do vídeo (confira aqui as notas taquigráficas da sessão).

O fotojornalista já trabalhou para diversos veículos de imprensa, como Folha de S. Paulo, Estadão, Bloomberg, IstoÉ, Revista Época, Crusoé e Jornal de Brasília. Adriano Machado nunca trabalhou para a TV Globo, nem para o vice-presidente Geraldo Alckmin.