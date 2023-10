Reportagem mostra vitória de Javier Milei nas primárias, não na eleição

"ACONTECEU HOJE 22/10/2023", diz outro texto inserido no vídeo.

Por que é distorcido

Matéria foi veiculada em agosto. A reportagem do Jornal Hoje, da TV Globo, foi veiculada em 14 de agosto deste ano, dia seguinte às eleições primárias em que Javier Milei obteve o primeiro lugar (aqui). A matéria foi localizada após busca no Google por "Javier Milei", "eleição", "vitória", "Jornal Hoje". Portanto, a notícia não é sobre a eleição principal, realizada no último domingo (22).

Milei conquistou primeiro lugar. Com cerca de 90% das urnas apuradas, Milei atingiu 30,5% dos votos nas eleições primárias, com o principal bloco conservador de oposição atrás com 28% e a coalizão governista peronista em terceiro lugar com 27% (aqui).

Primárias funciona como 'ensaio'. O voto nas primárias é obrigatório para a maioria dos adultos e cada pessoa recebe um voto, tornando-se um ensaio geral para a eleição de 22 de outubro e dando uma indicação clara de quem é o favorito, segundo a Reuters.

Eleição será decidida no 2º turno. O governista Sergio Tomas Massa e o radical de direita Javier Gerardo Milei vão disputar o segundo turno das eleições na Argentina em 19 de novembro (aqui). Com 98,51% das urnas apuradas, Sergio Massa, peronista e atual ministro da Economia, tinha 36,68% dos votos. Javier Gerardo Milei, ultraliberal, estava com 29,98%.