New York Times não publicou charge racista de Lula após fala sobre Israel

No topo direito da imagem, há uma referência a matéria do The New York Times com o seguinte título: Brazil's President Angers Israel After Comparing War in Gaza to the Holocaust (Presidente do Brasil irrita Israel após comparar a guerra em Gaza ao Holocausto, traduzido para o português).

Enquanto, no topo esquerdo, é possível ver a assinatura do cartunista identificado como J.Majburd.

Por que é falso

Charge não foi publicada no The New York Times. A matéria original (aqui) expõe a fala de Lula com críticas à atuação israelense na guerra, que já provocou mais de 29 mil mortes, e descreve a repercussão da declaração com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outras autoridades. Em nenhum momento, a ilustração racista é utilizada no texto ou em qualquer outra reportagem produzida pelo jornal, conforme revelou a busca reversa de imagens realizada pelo Google (aqui).

Autor da ilustração já publicou outras charges depreciativas sobre o presidente Lula. Em seu perfil, J.Majburd se descreve como um defensor de Israel que luta contra o Islã radical e o antissemitismo (aqui). Na charge mais recente, o petista aparece vestido de noiva e de braços dados com o líder do Irã, Ali Khamenei, com roupas de noivo.

Viralização. A charge já foi compartilhada por dezenas de perfis no Facebook e Instagram. Nas últimas 24 horas, uma delas registrava 12,7 mil curtidas e 2.229 comentários.