Vídeos de crianças em carro e homem beijando menina não são no Marajó

Por que é falso

Crianças dentro de um carro ocorreu no Uzbequistão, e não na Ilha do Marajó. O vídeo foi gravado no país asiático em 2023 e mostra o carro de uma professora do ensino primário que levava alunos para casa. Ela foi presa acusada de direção perigosa (leia aqui). Esse vídeo já foi desmentido pelo UOL Confere em outubro de 2023 quando foi atribuído a tráfico de crianças, mas sem indicação do local (leia a checagem aqui).

Vídeo em que homem de 41 anos aparece beijando uma criança de 6 dentro de um barco foi gravado no MS em 2021. O homem foi assassinado após deixar a delegacia. Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Instagram

O outro vídeo usado na publicação mostra, de fato, um caso de suspeita de abuso contra uma criança, mas não no Pará. Um homem de 41 anos foi filmado beijando uma menina de 6 anos na boca durante um passeio no rio Paraná (MS), em novembro de 2021 (veja aqui e aqui). O homem foi assassinado horas depois de prestar depoimento na delegacia. A mãe da criança disse ter feito o vídeo e também foi investigada. Ela e o homem tinham um relacionamento (aqui).

Ilha do Marajó

O assunto ficou entre os temas mais comentados nas redes sociais nos últimos dias. O motivo foi a repercussão do vídeo da participante Aymeê em um reallity show gospel. Ela cantou uma música que citava casos de abuso no arquipélago.