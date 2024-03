Boulos e Marta não foram expulsos de comércio em Parelheiros

Um homem narra o que aconteceu. "O terrorista e invasor de propriedades Guilherme Boulos e a socialite Marta Suplicy começaram sua campanha para a prefeitura de São Paulo. Para isso, escolheram o distrito de Parelheiros, no sul da cidade. Marta Suplicy até fingiu costume e enfrentou um prato feito, com pratinho e talheres de plástico, coisa que ela nunca tinha visto na vida dela. No final, acabaram sendo expulsos pelos comerciantes do bairro".

No vídeo, uma mulher mostra uma suposta expulsão de Boulos e Marta no comércio de Parelheiros. "Marta sendo expulsa do comércio de Parelheiros. Foi expulsa. Vamos lá no meio", diz ela, que filma os estabelecimentos com pessoas na calçada segurando bandeiras vermelhas.

Por que é falso

Houve tumulto em comércio, mas não expulsão. Segundo reportagem do Valor Econômico, que acompanhou o ato, durante uma caminhada houve tumulto gerado por militantes e imprensa irritou quem trabalhava no comércio e um vendedor que estava com um microfone em mãos pediu para que não houvesse "bagunça" ali. "A cena, gravada do lado de fora, já começou a ser distribuída por adversários para dizer que o pré-candidato e a vice foram expulsos — o que não aconteceu", diz o texto (aqui). No trajeto, Marta foi até abraçada, segundo relato da Folha de S.Paulo (aqui). Reportagem do Estado de S. Paulo também não cita nenhuma expulsão (aqui).

Reportagens exibidas no vídeo não citam expulsão. Nas duas notícias exibidas no vídeo com a falsa informação, que são "Boulos e Marta fazem 1º ato de rua em SP com provocação a Nunes" (aqui) e "Votação consistente de Marta pode ajudar Boulos em Parelheiros" (aqui), não há menção a expulsão de comércio, apenas dados mostrando como Marta poderia ajudar Boulos em seus redutos eleitorais.

Assessoria de imprensa de Boulos nega expulsão. "Boulos e Marta foram bem recebidos em Parelheiros e não houve nenhuma intercorrência no ato de pré-campanha", disse a assessoria de imprensa de Guilherme Boulos, em telefonema ao UOL Confere. A reportagem também entrou em contato com a loja ontem a suposta expulsão teria acontecido, mas o estabelecimento não quis se pronunciar.