Hungria não descobriu plano secreto para matar Bolsonaro

Por que é falso

Sem menção a suposto plano. Em resposta ao STF, os advogados de Jair Bolsonaro não citam o suposto plano para matá-lo como o motivo para sua estadia na embaixada da Hungria entre os dias 12 e 14 de fevereiro (aqui). Segundo a defesa do ex-presidente, ele foi ao local para cumprir agenda política (veja aqui).

Nesse contexto, o Peticionário [Bolsonaro] mantém a agenda política com o governo da Hungria, com quem tem notório alinhamento, razão porque sempre manteve interlocução próxima com as autoridades daquele país, tratando de assuntos estratégicos de política internacional de interesse do setor conservador.

Defesa de Jair Bolsonaro

O documento foi peticionado em resposta ao ministro do STF Alexandre de Moraes. Ele havia dado prazo de 48 horas para que Bolsonaro explicasse o motivo da sua hospedagem (aqui). O documento é assinado pelos advogados com data de 27 de março de 2024. Antes disso, à imprensa, a defesa de Bolsonaro tinha dito que o ele foi ao local para "manter contato com país amigo" (aqui).

Bolsonaro passou duas noites na embaixada da Hungria, como mostrou o New York Times (aqui). A estadia do ex-presidente aconteceu quatro dias depois de ele ter tido o passaporte apreendido.

Bolsonaro e outras 19 pessoas ligadas a ele entregaram o documento à PF em 8 de fevereiro. A entrega foi feita por medida cautelar referente à operação que investiga o grupo que tentou dar um golpe Estado após as eleições (aqui). Ele nega que o motivo de sua ida à embaixada tenha sido evitar um eventual prisão.