Tabela que mostra lucro e prejuízo dos Correios tem números errados

Uma tabela que circula nas redes sociais mostrando que os Correios tiveram apenas prejuízo no governo Dilma e somente lucro no governo Bolsonaro possui números errados.

Em 2014, no primeiro mandato de Dilma Rousseff, a estatal deu lucro. Em 2022, no final do mandato de Jair Bolsonaro, houve prejuízo.

O UOL Confere considera imprecisa as publicações que usam alegações que trazem dados próximos da realidade, mas que são inexatos; ou para alegações sem contexto suficiente para a compreensão correta do assunto.