Polícia não achou túnel nem cofre com R$ 947 milhões na casa de Deolane

Valor se referia à suposta conta de ex-marido de Ana Hickmann. No vídeo original, Leo Dias comenta uma notícia publicada na Folha de S.Paulo (aqui) sobre a investigação da polícia em uma suposta conta bancária na Inglaterra de Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora, que teria movimentado R$ 947 milhões. Ele e a ex-assistente de Ana, Claudia Helena dos Santos, são acusados de falsificar assinaturas para obter empréstimos e desviar parte do patrimônio da apresentadora durante o período em que ela foi sócia do ex-marido.

Imagens de túnel não têm relação com Deolane. Busca reversa (aqui) mostra que a primeira imagem de túnel se refere à Operação Santo, no Rio Grande do Sul. Em 2017, policiais frustraram uma tentativa de fuga de presos da Cadeia Pública de Porto Alegre após a descoberta de um túnel de 50 metros (aqui). Também por meio de busca reversa (aqui), verifica-se que outro túnel exibido no post desinformativo foi, na verdade, construído em 2021 por bandidos que planejavam assaltar um cofre de uma agência do Banco do Brasil em Campo Grande (MS) (aqui). A imagem foi retirada de uma reportagem do portal Capital News (aqui).

Dinheiro exibido na publicação é de apreensão na Paraíba. A imagem de uma pilha de notas embrulhadas se refere à Operação Talir, realizada em 2023 pela PF em Campina Grande, e que encontrou R$ 800 mil no cofre do coordenador financeiro da campanha de um político local (aqui), como mostra uma busca reversa (aqui).

Trecho mostra invasão no MT e não na casa de Deolane. Em uma busca reversa (aqui), é possível ver que as imagens de uma residência foram captadas a partir de uma câmera de segurança, que flagra o momento no qual um delegado invadiu a residência de uma família em Cuiabá (MT) em 2022. Naquela época, a imprensa repercutiu a notícia (aqui e aqui). Além disso, também por busca reversa (aqui), nota-se que as supostas imagens do interior da casa de Deolane foram, na verdade, retiradas de um post no Pinterest com sugestões de decoração com alçapões (aqui)

Foto exibe delegacia de SP em 2018, antes da prisão. Por fim, uma busca reversa (aqui) revela que a imagem com uma pilha de documentos e uma sala com a placa "Carceragem" foi retirada de uma reportagem de 2018 do portal R7 sobre as más condições de algumas delegacias em São Paulo (aqui). Deolane foi presa no início de setembro em Pernambuco. A advogada e a mãe dela, Solange Bezerra, foram detidas em uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.