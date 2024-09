Vídeo mostra guerra entre Rússia e Ucrânia, não entre Israel e Hezbollah

O que diz o post

A publicação traz um vídeo gravado dentro de um veículo e mostra uma grande explosão em uma área próxima. Há gritos de pânico, supostamente dos passageiros.

Sobre o texto, há uma legenda: "Aconteceu agora no Líbano!!". "Acabou de acontecer: Líbano fica sem energia após ataques de Israel", diz um comentário do post.

Por que é distorcido

Vídeo mostra ataque, mas em depósito de armas russo. Por meio de busca reversa (aqui), verifica-se que as imagens retratam uma explosão em um depósito de armas perto da cidade russa de Tikhoretsk na noite de sexta (20) para sábado (21) (aqui, em inglês). Veniamin Kondratyev, governador da região de Krasnodar, explicou que o sistema de defesa local interceptou dois drones e os destroços provocaram um incêndio, que logo atingiu o paiol (aqui, em inglês).

Ucrânia confirmou ataques a áreas militares russas. Em seu canal oficial no Telegram (aqui, em ucraniano), o Estado Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou os ataques a dois depósitos de armas na Rússia - o outro foi na região de Tver Oblast. "Esta (a de Tikhoretsk) é uma das três maiores bases de armazenamento de munições e uma das principais no sistema logístico russo. No momento do ataque, havia pelo menos 2.000 toneladas de munição, incluindo as da Coreia do Norte", diz um trecho do comunicado (aqui, em ucraniano).