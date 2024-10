Post engana ao usar vídeo humorístico para dizer que Diddy drogou Bieber

O que diz o post

A postagem traz o seguinte texto em inglês: "BREAKING NEWS. 15 years after Justin Bieber spent the weekend at Puff Daddy's house" ("Urgente: Quinze anos depois de Justin Bieber passar o fim de semana na casa de Puff Daddy", em tradução livre). Logo abaixo, lado a lado, estão as fotos dos dois artistas.

No vídeo que acompanha a publicação, Bieber está sentado dentro de um carro e aparenta estar desorientado. "Sinto-me doido. O mundo está girando em minha volta. O que está acontecendo?", diz o cantor em inglês. Um homem, possivelmente falando ao celular, repreende o jovem: "Bieber, não toque nos pontos".

Por que é distorcido

O vídeo existe, mas foi retirado de uma série humorística. Em busca no Google Lens (print abaixo), nota-se que o conteúdo pertence ao Funny or Die (aqui, em inglês), estúdio independente localizado em Los Angeles (EUA) e especializado em conteúdo humorístico. Em 2010, Bieber protagonizou a série Bieber or Die, que teve uma temporada (aqui, em inglês). O post desinformativo usa o trecho de um dos oito episódios do seriado, intitulado "Bieber After The Dentist" (Bieber depois do Dentista) (aqui, em inglês, e abaixo).