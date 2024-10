Vídeo com estragos atribuídos ao furacão Milton traz imagens até do Brasil

Um vídeo compartilhado como se fosse recente não mostra a chegada do furacão Milton à Flórida, nos Estados Unidos, como afirmam posts em circulação pelas redes sociais.

As imagens são antigas e registram vários fenômenos naturais ocorridos em diferentes partes do planeta - um deles no Brasil.

O que diz o post

A publicação contém dois textos, um em inglês e outro em português: "Hurricane Milton is Here" e "Furacão Milton chegou na Flórida".