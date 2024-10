Comissão da Câmara dos EUA não aprovou cancelar vistos de ministros do STF

X e Alexandre Moraes são citados por deputados. De fato, em um comunicado de imprensa anunciado a apresentação do projeto, Salazar fala do ministro do STF dizendo que Moraes "é a vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos como Elon Musk" (aqui, em inglês). Já Issa disse, antes da liberação do X no Brasil, que todos estão "cientes do abuso de poder pelo Supremo Tribunal no Brasil que está mirando Elon Musk e bloqueando o acesso ao X, uma empresa americana privada." (aqui, em inglês). Musk nasceu na África do Sul (aqui), mas também tem a nacionalidade norte-americana (aqui, em inglês)

Projeto está em fase inicial de tramitação. A proposta, chamada "No Censors on our Shores Act" (Lei de não censura em nossos territórios, na tradução livre) é recente. No site do Congresso americano há a informação de que ela foi apresentada em 16 de setembro, encaminhada ao Comitê Judiciário da Câmara, que teve uma análise realizada no último dia 19 que resultou em um avanço (aqui, em inglês). Isso, indica o site do Congresso, ainda é a fase inicial da proposta (aqui e abaixo).

Site do Congresso americano mostra fase do projeto "No Censors on our Shores Act" Imagem: Reprodução/Site do Congresso americano

X ficou suspenso no Brasil por um mês. As críticas e o envio da proposta de lei acontecem em meio às rusgas entre o Moraes e Musk, dono do X. Em agosto, a rede social anunciou o fechamento de seu escritório no Brasil (aqui). Moraes intimou a empresa a apresentar um novo representante legal no país (aqui). Como a plataforma não respondeu à intimação, o funcionamento da rede social foi suspenso (aqui). No último dia 8, o ministro liberou a rede social após o X indicar um representante legal no Brasil e pagar multas (aqui).

Viralização. Um post no Facebook tinha, até esta segunda-feira (14), mais de 3.000 curtidas e 900 mil compartilhamentos. Já uma publicação no Instagram recebeu mais de 37 mil curtidas.

Este conteúdo também foi checado por Estadão Verifica.