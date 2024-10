Exposição com bandeira nacional ao custo de R$ 250 mil foi cancelada

Exposição custaria R$ 250 mil à Caixa. Conforme consta no Diário Oficial da União publicado em 9 de outubro de 2023, a Caixa Econômica Federal gastaria R$ 250 mil com a mostra de arte "O Grito!". A exposição propunha uma reflexão sobre os 200 anos da Independência do Brasil e fazia parte de um conjunto de 132 apresentações artísticas que receberam investimento do governo federal e do banco público.

Caixa suspendeu a mostra em 23 de outubro de 2023. A exposição seria realizada entre 17 de outubro e 17 de dezembro de 2023 na Caixa Cultural, em Brasília. Mas foi cancelada em 23 de outubro por contrariar as diretrizes do banco e conter "manifestação com viés político". A obra que motivou a decisão do órgão fazia parte da coleção "Bandeiras", de autoria da artista Marília Scarabello. Ela traz fotos de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e do ex-ministro da Economia Paulo Guedes em uma lata de lixo.

Vereador postou vídeo em novembro de 2023. Schardosim publicou o conteúdo em suas redes sociais quando a exposição "O Grito!" já havia sido suspensa.

Caixa pagou parcela de R$ 75 mil pela mostra. A Caixa rescindiu o acordo sob alegação de quebra de contrato. O banco ainda informou que pagou apenas a primeira das três parcelas acertadas, no valor de R$ 75 mil.

Exposição gerou revolta entre bolsonaristas. Na época, parlamentares aliados a Bolsonaro repudiaram o patrocínio da Caixa e do governo federal. A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) chegou a protocolar um requerimento para convocar o ministro da Fazenda Fernando Haddad para esclarecer o financiamento da mostra (aqui).