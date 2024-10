É falso que houve um vazamento recente de imagens do 8 de janeiro de 2023

Vídeo de homem que derrubou relógio foi divulgado em janeiro de 2023. A gravação que mostra um homem vestindo uma camisa com o rosto de Bolsonaro e derrubando o relógio trazido ao Brasil por Dom João 6º foi divulgada em 15 de janeiro de 2023 pelo Fantástico (aqui). As imagens são usadas no post desinformativo, que se refere ao homem como "infiltrado".

Outro vídeo é recorte de edição de telejornal exibida em abril do ano passado. Ele é introduzido no post com as legendas: "Enquanto ocorria a quebradeira, os guardas do GSI estão parados". Segundo a matéria do Jornal da Noite, da Band, o então ministro interino do GSI Ricardo Cappelli havia dito que, até aquele momento, 35% dos servidores ligados ao gabinete haviam sido substituídos. Veja abaixo:

O UOL Confere já verificou conteúdos com a mesma alegação enganosa, mas que usavam outras imagens em 2023 (aqui e aqui).

Imagens apagadas

CPMI pediu as gravações da invasão golpista. Na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, parlamentares solicitaram que o Ministério da Justiça disponibilizasse as imagens de câmeras de segurança da sede do Palácio da Justiça no dia da invasão dos golpistas (aqui e aqui);