Nunes e Boulos dão declarações falsas no debate da Globo

A tabela de preço [dos serviços funerários] é a tabela de 2019. Todo mundo que está no CadÚnico, todos que estão no CadÚnico, têm o acesso gratuito e você pode pagar com 25% de desconto para o enterro social. (...) O contrato estipula que o preço da tabela de 2019 para os seis itens são os preços congelados.

FALSO. Os documentos que tratam sobre a política tarifária dos serviços funerários no contrato entre a prefeitura e as concessionárias (aqui e aqui) não afirmam que os preços estão congelados e nem por quanto tempo. O anexo VI do edital de licitação estabelece os valores máximos que as concessionárias podem cobrar pelos serviços. Há previsão de reajustes. Além disso, após a concessão dos cemitérios no ano passado, houve aumento de 400% nos valores dos serviços funerários.

Já sobre a gratuidade, é verdade que pessoas cadastradas no CadÚnico têm direito ao enterro gratuito. O serviço oferecido é apenas o sepultamento, sem velório, e é realizado em apenas quatro cemitérios da cidade (aqui). A pessoa solicitante cadastrada no CadÚnico deve comprovar renda per capita de até meio salário mínimo ou renda mensal familiar de até três salários mínimos.

Eu vou entregar 8.000 obras.

DISTORCIDO.O prefeito tem repetido o número durante toda a campanha. Por meio de Lei de Acesso à Informação (LAI), o Estadão Verifica solicitou a discriminação das obras e verificou que na lista constam itens como pinturas em escadas e instalação de corrimãos e lixeiras. Além disso, há mais de mil repetições e 31 obras aparecem tanto em andamento como concluídas (confira aqui).