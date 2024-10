Não há evidências de que Moraes votou em Boulos; voto é secreto

Ele não havia declarado apoio a nenhum candidato. O UOL Confere fez uma busca na internet e não encontrou qualquer menção sobre um eventual apoio de Moraes a Boulos (aqui) ou a Ricardo Nunes (MDB) (aqui). Uma pesquisa pelos termos "Alexandre de Moraes" e "declara voto" também não retorna nenhum resultado que valide a afirmação do post desinformativo (aqui).

Voto é secreto desde 1932 no país; urna garante o sigilo. Com a publicação do Código Eleitoral de 1932, o voto se tornou secreto (aqui). Como explica o Glossário Eleitoral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o voto secreto é um dos pilares da democracia, garantido tanto pela urna eletrônica quanto pela cabine eleitoral (aqui e aqui).

Moraes apenas parabenizou o processo eleitoral. Após ter votado no domingo, o ministro atendeu os repórteres na saída da escola na zona sul da capital paulista. No canal do YouTube da Jovem Pan, reportagem exibiu trecho da entrevista, na qual Moraes afirma: "Parabenizar a Justiça Eleitoral e a ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que, novamente, demonstrou que não existe no mundo uma eleição tão bem organizada, uma eleição tão bem fiscalizada e uma eleição que, no mesmo horário, no país de dimensões continentais, começa e termina, e no mesmo dia já sai o resultado. Então, quero parabenizar a todos os eleitores e, principalmente, a Justiça Eleitoral" (aqui e abaixo).

