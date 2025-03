Portaria que exige formulário de pescador amador é do governo Bolsonaro

O que diz o post

"Fim da pescaria no Brasil", diz o texto da publicação, que traz o vídeo de um homem criticando uma "nova" portaria do governo federal.

"Finalmente o fim da piracema no Brasil. Só que parece que está perto do fim da pescaria no Brasil. Parece que eles estão querendo acabar com a pescaria no Brasil", diz o homem. A seguir, ele lista uma série de dados que supostamente todos os pescadores devem preencher em um formulário exigido pelo governo federal. "Essas são as regras da pescaria a partir de agora no Brasil", conclui.

Um dos posts é acompanhado da seguinte legenda: "Bem vindos ao cerco Comunista no Brasil!!!! FAZ O L", uma alusão ao presidente Lula. Outro post, do começo deste mês, diz: "Calma... Tudo pode piorar, nada é surpresa com esse governo".

Por que é distorcido

Portaria citada está em vigor desde 2022. Em nota ao UOL Confere, o Ministério da Pesca e Aquicultura informou que a portaria mencionada no vídeo é a SAP/MAPA nº 616, de 8 de março de 2022 (aqui). Ou seja, ela foi adotada ainda na gestão Jair Bolsonaro; portanto, não se trata de uma medida do atual governo.