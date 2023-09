RS: Ciclone expulsa 10 mil de casa; Leite pede distância de locais afetados

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu que pessoas que desejam fazer doações para os atingidos pela tragédia no estado não se desloquem para as regiões afetadas pelo ciclone.

O que aconteceu

O tucano fez um apelo no X (antigo Twitter) para que "apenas quem mora no município ou está lá para ajudar na reconstrução vá até essas localidades". A tragédia no Sul já deixou 42 mortos (41 deles no RS e um em SC) e 10,5 mil desalojados e desabrigados.