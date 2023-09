Ciclone no RS: Papa Francisco envia mensagem a atingidos por temporais

O papa Francisco enviou hoje uma mensagem aos atingidos pelas fortes chuvas provocadas pela passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul.

O que diz a mensagem

Por intermédio do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, o papa se dirigiu ao arcebispo de Santa Maria, dom Leomar Brustolin, concedendo bênção aos atingidos e desejando que as localidades afetadas sejam reconstruídas rapidamente.