Moradores retiram alimentos da lama após destruição de supermercado no RS

Além de provocar mortes e estragos, a passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul dificulta o acesso dos moradores a alimentos. Em Roca Sales, no Vale do Taquari, eles tiveram que recolher comida da lama após o supermercado local ser invadido pelas águas.

O que se sabe

Imagens registradas pela TV Globo na quarta-feira (6) mostram moradores do município coletando alimentos da lama em frente a um supermercado que foi destruído pelo temporal.