Mil reais e 20 cachorros-quentes: advogado negocia pagamento diferentão

"Eu queria conciliar, eu queria resolver, ajudar todo mundo. E [com esse acordo] ia ficar bom para todo mundo", explicou o advogado que sugeriu a negociação, em entrevista ao UOL.

O que aconteceu

O caso em questão falava sobre uma demissão ocorrida sem justa causa durante a pandemia. O cliente de Rodolfo trabalhava em uma famosa hamburgueria de Cuiabá desde julho de 2019, e foi dispensado em março de 2020 sem maiores explicações.

Ele pedia, no processo, o pagamento de férias vencidas e horas extras - o que lhe foi concedido. E acabou também com a posse de uma moto comprada em nome do dono do comércio e que tinha as parcelas pagas pelo trabalhador.

No final da mediação, a juíza bateu o martelo: a empresa teria que pagar a ele um total de R$ 21 mil em dinheiro e um acréscimo inusitado.

Do montante, R$ 20 mil eram do cliente. O R$ 1 mil restante se referia ao honorário do advogado, que também pediu 20 cachorros-quentes da lanchonete "Zé Dog".