Familiares lamentam morte de menina de 3 anos no RJ: 'Dor é inacreditável'

Morte e investigações

A morte ocorreu após uma parada cardiorrespiratória irreversível, às 9h22 deste sábado, informou a prefeitura de Duque de Caxias. A garota estava internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes desde o dia 8 de setembro.

O carro abordado durante a ação da PRF era roubado. Contudo, a pessoa que teria vendido o veículo à família da menina compareceu à delegacia do Rio de Janeiro para prestar esclarecimentos. "O pai e a mãe da menina não sabiam de nada quando compraram o veículo", afirmou o integrante da Rio de Paz.

O MPF (Ministério Público Federal) investiga o caso. Segundo a secretaria de saúde do município, um policial entrou no hospital enquanto a menina estava internada, mas não teve acesso a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Imagens de câmeras de segurança do local foram enviadas ao MPF para serem analisadas.

Ação policial

A criança foi baleada dentro do carro da família em Seropédica, na Baixada Fluminense, no último dia 7. Os familiares disseram que os tiros partiram da polícia, que afastou três agentes. No carro, estavam a menina, os pais, a irmã e uma tia.