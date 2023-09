Suspeito de assassinar duas turistas em quarto de hotel em Maceió é preso

Ele disse à polícia que é inocente e que não tem participação no crime, mas revelou que presenciou o momento em que outro homem efetuou os disparos. As duas mulheres, que moravam em Pernambuco, identificadas como Ewellyn Hansen, 30, e Jéssica Cassandra Pereira da Silva, 19, foram mortas no último sábado (16).

O suspeito afirmou também que não teve como impedir o crime e que fugiu logo em seguida. Ele acrescentou que não sabe a motivação do crime e que, aparentemente, os disparos teriam sido efetuados sem motivo algum por outro homem.

A polícia informou, em nota, que, como havia um mandado de prisão em aberto, o suspeito ficou preso.

Três homens eram apontados como os autores do crime, mas outro suspeito se apresentou na segunda-feira (18) e confirmou que estava no local do crime. Entretanto, ele disse que havia saído antes dos disparos. Segundo a polícia, como não ficou comprovada a sua participação nas mortes, ele foi liberado.

A Polícia Civil esclareceu que busca agora identificar o suspeito que seria o autor dos disparos. O órgão pede para que pessoas que tenham informações sobre o caso colaborem por meio do Disque Denúncia.

Relembre o caso

As vítimas chegaram a um hotel no centro da capital alagoana por volta das 5h do sábado. Cerca de duas horas depois, foram assassinadas com tiros na cabeça. Ewellyn era proprietária de uma empresa de bronzeamento artificial e dava cursos sobre o tema em Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife, onde morava. Jéssica, que morava na mesma cidade, era designer de sobrancelhas.