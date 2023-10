Tarcísio autua empresa por falha na linha 9; valor pode chegar a R$ 4 mi

A concessionária já foi multada em R$ 150 milhões por problemas nas linhas 8 e 9 dos trens, segundo o governador. "A gente vai agir com dureza também, nós vamos fortalecer cada vez mais a regulação", declarou.

Linha privatizada teve pane ontem após ser elogiada pelo governador em dia de greve. Houve uma falha no sistema elétrico que limitou as operações até a manhã de hoje. A interrupção aconteceu em dia de greve dos funcionários do Metrô e da CPTM, que protestam contra o plano do governo de privatizar os serviços.

Empresa diz que encontrou objeto estranho nos trilhos, que pode ter causado o problema. Há suspeita de vandalismo.

Tarcísio minimizou falha ontem. "A gente está acompanhando, eu acompanho falhas de trem todos os dias. Quantas falhas a gente tem na linha 15 que é pública? Na linha 2 que é pública? Na linha 3 que é pública? Nós temos falhas nas linhas privadas? Temos, só que aí a gente tem multa, a gente tem correção", disse.

Linhas privatizadas do trem têm mais falhas do que linhas operadas pelo governo. As linhas 8-diamante e 9-esmeralda, concedidas à ViaMobilidade, registraram 30 ocorrências neste ano, contra quatro nas 11 linhas operadas pela CPTM nesse mesmo período. Os dados são baseados em alertas divulgados por páginas que monitoram o funcionamento do transporte sobre trilhos.

Já no metrô, problemas té cnicos são mais comuns nas linhas públicas. Houve 80 falhas nas 4 linhas operadas pelo Metrô de São Paulo , contra 12 nas linhas 4-amarela e 5-lilás.